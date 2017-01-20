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Живая Кубань
Интернет-дневник Краснодарского края
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События
Стриптиз на рабочем месте показали директору краевой телерадиокомпании в Краснодаре
На 2 миллиарда рублей оштрафовали кубанских водителей
Застреленный из-за ноутбука найден в бочке на свалке под Краснодаром
Арестованная вице-мэр Краснодара оставила госслужбу по собственному желанию
На Кубани увеличили размер выплат материнского капитала
На Кубани проходят Крещенские купания
Новости
19:40
Кубанские пенсионеры в 2017 году станут беднее
18:21
В целебном источнике в Приморском парке в Сочи кончилась вода
16:33
«Грачи» прилетели на Кубань
15:30
Стало известно, кто пилотировал самолет, разбившийся в 1942 году у побережья Адлера
14:29
50-летние березы спиливают в Краснодаре на улице Тюляева
13:26
Сундук с нацистской символикой и черепами неизвестных существ нашли в Адыгее
12:17
«Богатырь» из Сочи стал финалистом международного конкурса
11:49
Список наркотических препаратов стал длиннее
10:21
Геленджик вошел в ТОП-3 городов, привлекательных для туристов
09:00
Увольнения водителя-хама добились пассажиры автобуса в Сочи
08:30
LinkedIn планирует снова завоевать российских пользователей
08:01
Грибников могут обязать платить налог
20.01.
Жители Сочи призывают к ответственности руководство национального парка
20.01.
В Краснодаре объявлен конкурс «Музейное селфи»
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Станет ли 2017 Годом российских курортов?
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20 Января 2017
В Краснодаре состоялась открытая встреча губернатора края Вениамина Кондратьева с вице-президентом «Ростелекома» Александром Шипулиным
19 Января 2017
Грузоперевозки в Краснодаре от газели до фуры
27 Декабря 2016
Комедийный хит СТС «Отель Элеон» получит продолжение
27 Декабря 2016
Медиахолдинг «Екатеринодар» переехал по новому адресу: улица Рашпилеская 32
23 Декабря 2016
Почта России и ФТС России дали старт упрощенному экспорту российских товаров на всю страну
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Крещенские купания прошли на Кубани
«Локомотив- Кубань» разгромил испанскую «Фуэнлабраду»
В Крещенский сочельник Митрополит Исидор совершил Литургию и чин великого освящения воды
В Краснодаре волонтеры бесплатно накормили всех нуждающихся
Парад Дедов Морозов прошел в Краснодаре
Инаугурация нового мэра Евгения Первышова прошла в Краснодаре
«Краснодар» вырвал победу над «Зенитом»
Московская рок-группа 7Б дала концерт в Краснодаре
События
19 Января 2017
Крещенские купания прошли на Кубани
19 Января 2017
«Локомотив- Кубань» разгромил испанскую «Фуэнлабраду»
18 Января 2017
В Крещенский сочельник Митрополит Исидор совершил Литургию и чин великого освящения воды в храме иконы Божьей матери
14 Января 2017
В Краснодаре волонтеры бесплатно накормили всех нуждающихся
1 Января 2017
17 км в честь наступления 2017 года пробежали краснодарцы
19 Декабря 2016
Парад Дедов Морозов прошел в Краснодаре
16 Декабря 2016
«Смысловые галлюцинации» в Краснодаре
15 Декабря 2016
Лига чемпионов по женскому волейболу:"Динамо" - "Волеро"