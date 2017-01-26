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Живая Кубань
Интернет-дневник Краснодарского края
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События
Синоптики прогнозируют потепление в Краснодарском крае
Запрет на зимнюю рыбалку введен с сегодняшнего дня
Сочи входит в пятерку самых романтичных городов в России
На месте крушения Ту-154 найдены фрагменты тел и 78 обломков
Пенсионный возраст для жителей России будет повышен
Болельщики краснодарского «Динамо» просят Кондратьева спасти клуб от развала
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22:54
Лихач на иномарке устроил крупное ДТП в пригороде Краснодара
20:38
В мороз без отопления остались 1,5 тыс. краснодарцев
19:30
СМИ: Глава Адлера станет заместителем мэра Сочи
18:39
Синоптики прогнозируют потепление в Краснодарском крае
18:00
Пьяный работник автосервиса угнал иномарку и попал на ней в ДТП
17:22
Президент России поздравил Патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
17:05
Создателя «групп смерти» в интернете признали вменяемым
16:27
ВИДЕО: Хулиган избил подростка в трамвае ради веселья
16:17
ФСБ задержала пособника террористов, готовившего теракт на Кубани
16:00
В женском туалете больницы мужчина установил видеокамеру
15:38
Паспорт болельщика позволит бесплатно пользоваться общественным транспортом в Сочи
14:59
Директор предприятия начислил себе незаслуженную премию
14:15
С 1 февраля в России увеличивается размер страховой пенсии
14:00
ВИДЕО: Коровы блокировали проезд поездам в Сочи
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26 Января 2017
«Ростелеком» подключает по оптике первых жителей малоэтажных домов в республике Адыгея
25 Января 2017
В Сочи состоится полуфинал турнира по настольному хоккею на кубок «Ростелекома»
20 Января 2017
В Краснодаре состоялась открытая встреча губернатора края Вениамина Кондратьева с вице-президентом «Ростелекома» Александром Шипулиным
19 Января 2017
Грузоперевозки в Краснодаре от газели до фуры
27 Декабря 2016
Комедийный хит СТС «Отель Элеон» получит продолжение
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"Локомотив-Кубань" уступил "Гран Канарии" в Еврокубке
Барби стала игрушкой для взрослых
Крещенские купания прошли на Кубани
«Локомотив- Кубань» разгромил испанскую «Фуэнлабраду»
В Крещенский сочельник Митрополит Исидор совершил Литургию и чин великого освящения воды
В Краснодаре волонтеры бесплатно накормили всех нуждающихся
Парад Дедов Морозов прошел в Краснодаре
Инаугурация нового мэра Евгения Первышова прошла в Краснодаре
События
1 Февраля 2017
"Локомотив-Кубань" уступил "Гран Канарии" в Еврокубке
19 Января 2017
Крещенские купания прошли на Кубани
19 Января 2017
«Локомотив- Кубань» разгромил испанскую «Фуэнлабраду»
18 Января 2017
В Крещенский сочельник Митрополит Исидор совершил Литургию и чин великого освящения воды в храме иконы Божьей матери
14 Января 2017
В Краснодаре волонтеры бесплатно накормили всех нуждающихся
1 Января 2017
17 км в честь наступления 2017 года пробежали краснодарцы
19 Декабря 2016
Парад Дедов Морозов прошел в Краснодаре
16 Декабря 2016
«Смысловые галлюцинации» в Краснодаре
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