Меню сайта
Новости
Новости партнёров
Из жизни
Мнения
События
Стал свидетелем интересного события? Присылай сюда
+7 (962) 860-52-52
Живая Кубань
Интернет-дневник Краснодарского края
Новости
Новости партнёров
Из жизни
Мнения
События
Скидки на алкоголь могут исчезнуть с российских прилавков
Краснодарский край стал одним из самых коррумпированных и преступных регионов РФ
Житель Белореченска заехал в супермаркет на внедорожнике
Ургант высмеял экс-главу Апшеронского района после инцидента с ковровой дорожкой
Данилу Козловского можно встретить на улицах Новороссийска
В Абхазии турист нашел запечатанное послание в бутылке
Новости
21:35
Жители Краснодара могут сообщить о некомпетентности медработников
20:32
В Белоглинском районе мужчина продал полицейским наркотики
19:26
Роман Герман назначен врио главы Апшеронского района
18:39
На Кубани прогнозируется снег с дождем
17:43
Ветклинику, где кошкам делали татуировки, проверит прокуратура
17:00
Названа самая популярная запись в Instagram
16:27
Скидки на алкоголь могут исчезнуть с российских прилавков
15:32
Мать с двумя детьми украла из гипермаркета 15 килограммов мяса и детские игрушки
15:05
Как выглядит типичный участник «групп смерти», выяснили исследователи
14:17
Водитель иномарки погиб, протаранив дерево на Кубани
14:08
Краснодарские ученые добывают энергию со дна Карасунов
13:26
Ученые не рекомендуют работать более 39 часов в неделю
13:03
За создание секты и развращение ребенка мужчина предстанет перед судом
12:39
Девушка на легковушке врезалась в автобусную остановку в Тихорецке
Все новости
Подпишитесь на наши новости
Подписаться
Из жизни
Из жизни
/
Как можно вычислить, что телефон прослушивают
Из жизни
/
Муж считает меня чудовищем
Из жизни
/
Уступите дорогу для жизни
Все Статьи
Новости партнеров
26 Января 2017
«Ростелеком» подключает по оптике первых жителей малоэтажных домов в республике Адыгея
25 Января 2017
В Сочи состоится полуфинал турнира по настольному хоккею на кубок «Ростелекома»
20 Января 2017
В Краснодаре состоялась открытая встреча губернатора края Вениамина Кондратьева с вице-президентом «Ростелекома» Александром Шипулиным
19 Января 2017
Грузоперевозки в Краснодаре от газели до фуры
27 Декабря 2016
Комедийный хит СТС «Отель Элеон» получит продолжение
Все новости
"Локомотив-Кубань" уступил "Гран Канарии" в Еврокубке
Барби стала игрушкой для взрослых
Крещенские купания прошли на Кубани
«Локомотив- Кубань» разгромил испанскую «Фуэнлабраду»
В Крещенский сочельник Митрополит Исидор совершил Литургию и чин великого освящения воды
В Краснодаре волонтеры бесплатно накормили всех нуждающихся
Парад Дедов Морозов прошел в Краснодаре
Инаугурация нового мэра Евгения Первышова прошла в Краснодаре
События
1 Февраля 2017
"Локомотив-Кубань" уступил "Гран Канарии" в Еврокубке
19 Января 2017
Крещенские купания прошли на Кубани
19 Января 2017
«Локомотив- Кубань» разгромил испанскую «Фуэнлабраду»
18 Января 2017
В Крещенский сочельник Митрополит Исидор совершил Литургию и чин великого освящения воды в храме иконы Божьей матери
14 Января 2017
В Краснодаре волонтеры бесплатно накормили всех нуждающихся
1 Января 2017
17 км в честь наступления 2017 года пробежали краснодарцы
19 Декабря 2016
Парад Дедов Морозов прошел в Краснодаре
16 Декабря 2016
«Смысловые галлюцинации» в Краснодаре
новости