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Живая Кубань
Интернет-дневник Краснодарского края
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События
Девочка-подросток рассказала, как ее изнасиловали друзья
Boeing с краснодарскими пассажирами аварийно сел во Внуково
Из-за южных ветров на Кубани сохранится теплая погода
Сочи стал одним из самых популярных мест отдыха россиян на Рождество
В России хотят запретить продажу сигарет тем, кто родился после 2014 года
Пожарные более двух часов тушили горящий дом в центре Краснодара
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21:30
Специальный концерт для детей устроит Юрий Башмет в Сочи
20:00
Беременная Полина Гагарина получила травму на сочинском курорте
18:46
Мужчина погиб под колесами электровоза недалеко от Новороссийска
18:38
Дождливая погода сохранится в Краснодарском крае
17:59
Студенты колледжей получили отсрочку от армии
17:24
В России запретили продавать пиво в 1,5-литровых бутылках
17:03
В Краснодарском крае вырастут тарифы на коммунальные услуги
16:50
Девочка-подросток рассказала, как ее изнасиловали друзья
16:30
Boeing с краснодарскими пассажирами аварийно сел во Внуково
16:04
Краснодарка, упавшая с эскалатора, пришла в себя
15:28
Приемный ребенок из Новороссийска попал на кастинг шоу «Ты - суперзвезда»
15:15
ВИДЕО: Водитель иномарки устроил жесткое ДТП в центре Краснодара
15:01
Директор краснодарского КТТУ уволился по собственному желанию
14:33
Из-за южных ветров на Кубани сохранится теплая погода
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Комедийный хит СТС «Отель Элеон» получит продолжение
27 Декабря 2016
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23 Декабря 2016
Почта России и ФТС России дали старт упрощенному экспорту российских товаров на всю страну
14 Декабря 2016
Юбилейная «Пятёрочка» в Адлере искренне порадовала жителей
14 Декабря 2016
В декабре Mango Office дарит бизнесу номера 8-800
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KRASNODAR FASHION WEEK 2016: день первый
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1 Января 2017
17 км в честь наступления 2017 года пробежали краснодарцы
19 Декабря 2016
Парад Дедов Морозов прошел в Краснодаре
16 Декабря 2016
«Смысловые галлюцинации» в Краснодаре
15 Декабря 2016
Лига чемпионов по женскому волейболу:"Динамо" - "Волеро"
9 Декабря 2016
Инаугурация нового мэра Евгения Первышова прошла в Краснодаре
28 Ноября 2016
«Краснодар» — «Зенит»: фотообзор матча
20 Ноября 2016
Московская рок-группа 7Б дала концерт в Краснодаре
14 Ноября 2016
Работники обанкротившегося завода «Седин» провели народный сход