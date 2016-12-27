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Живая Кубань
Интернет-дневник Краснодарского края
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События
Полицейские Краснодара ищут мошенницу из детского сада
Полчища тараканов поселились в центральной больнице Выселковского района
Ученые: 16 января — самый депрессивный день в году
Траур по погибшим детям объявлен завтра в Тимашевском районе
На Кубани диджей зарезал подростка, который не хотел уходить с дискотеки
С Доктором Лизой прощаются сегодня в Москве
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17:58
Порнопираты нашли лазейки для загрузки видео на YouTube
17:13
Восемь богатейших людей мира владеют состоянием половины населения Земли
17:09
На Кубани трехлетний малыш поджег дом, в огне погибла его мать
17:05
Полицейские Краснодара ищут мошенницу из детского сада
16:31
ВИДЕО: Иномарка врезалась в столб, уходя от полицейской погони
16:12
Полчища тараканов поселились в центральной больнице Выселковского района
14:49
Как правильно проводить обряд крещенских купаний, рассказали медики
14:32
Управляющие компании будут штрафовать за неправильно начисленные услуги
13:29
В краснодарской школе второй раз за неделю распылили перцовый баллончик
12:35
Ученые: 16 января — самый депрессивный день в году
12:22
Траур по погибшим детям объявлен завтра в Тимашевском районе
11:51
ВИДЕО: В Сочи внедорожник сбил молодого мужчину
11:38
Начались продажи билетов на матч «Краснодар» – «Фенербахче»
11:03
Уроки безопасности вблизи водоемов проведут во всех школах Кубани
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Станет ли 2017 Годом российских курортов?
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Комедийный хит СТС «Отель Элеон» получит продолжение
27 Декабря 2016
Медиахолдинг «Екатеринодар» переехал по новому адресу: улица Рашпилеская 32
23 Декабря 2016
Почта России и ФТС России дали старт упрощенному экспорту российских товаров на всю страну
14 Декабря 2016
Юбилейная «Пятёрочка» в Адлере искренне порадовала жителей
14 Декабря 2016
В декабре Mango Office дарит бизнесу номера 8-800
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В Краснодаре волонтеры бесплатно накормили всех нуждающихся
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Инаугурация нового мэра Евгения Первышова прошла в Краснодаре
«Краснодар» вырвал победу над «Зенитом»
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Работники обанкротившегося завода «Седин» провели народный сход
Обманутые дольщики «Территории счастья» провели пикет в Краснодаре
KRASNODAR FASHION WEEK 2016: день второй
События
14 Января 2017
В Краснодаре волонтеры бесплатно накормили всех нуждающихся
1 Января 2017
17 км в честь наступления 2017 года пробежали краснодарцы
19 Декабря 2016
Парад Дедов Морозов прошел в Краснодаре
16 Декабря 2016
«Смысловые галлюцинации» в Краснодаре
15 Декабря 2016
Лига чемпионов по женскому волейболу:"Динамо" - "Волеро"
9 Декабря 2016
Инаугурация нового мэра Евгения Первышова прошла в Краснодаре
28 Ноября 2016
«Краснодар» — «Зенит»: фотообзор матча
20 Ноября 2016
Московская рок-группа 7Б дала концерт в Краснодаре