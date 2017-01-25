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Живая Кубань
Интернет-дневник Краснодарского края
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События
Житель Приморско-Ахтарска вместо ЗАГСа отправился в спецприемник
Кубанские врачи удалили пациенту горб и подарили возможность ходить
Двоих краснодарских чиновников подозревают в получении взятки
«Живая Кубань» поздравляет всех студентов с праздником св. Татьяны
Кубанских детей подталкивают к суициду через мобильные приложения
Найдено тело пропавшего школьника в Белореченском районе
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14:18
Парень сообщил о минировании кафе из-за задержки зарплаты
14:17
Скрывавшуюся 12 лет от Интерпола женщину задержали в краснодарском аэропорту
13:31
В мэрии Краснодара очередные кадровые изменения
13:03
Житель Армавира угнал машину друга, отбуксировав ее на такси
12:28
В России не используется около 60 млн га сельхозземель
12:18
Житель Приморско-Ахтарска вместо ЗАГСа отправился в спецприемник
11:58
Сотрудники угрозыска Краснодара раскрыли кражу велосипеда
11:25
Главу поселения Северского района осудят за взятку
11:22
Мужчину сбили насмерть возле ТЦ «Оз Молл» в Краснодаре
10:39
В Краснодаре пройдет акция «Культурный проездной»
10:32
Водитель фургона устроил жесткое ДТП под Краснодаром
09:56
Жительнице Краснодара грозит до двух лет за кражу лезвий для бритвы
09:29
Под Минском загорелся пассажирский поезд, следовавший в Адлер
09:21
ВИДЕО: Водитель станцевал на дороге, перекрыв движение
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Станет ли 2017 Годом российских курортов?
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25 Января 2017
В Сочи состоится полуфинал турнира по настольному хоккею на кубок «Ростелекома»
20 Января 2017
В Краснодаре состоялась открытая встреча губернатора края Вениамина Кондратьева с вице-президентом «Ростелекома» Александром Шипулиным
19 Января 2017
Грузоперевозки в Краснодаре от газели до фуры
27 Декабря 2016
Комедийный хит СТС «Отель Элеон» получит продолжение
27 Декабря 2016
Медиахолдинг «Екатеринодар» переехал по новому адресу: улица Рашпилеская 32
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Барби стала игрушкой для взрослых
Крещенские купания прошли на Кубани
«Локомотив- Кубань» разгромил испанскую «Фуэнлабраду»
В Крещенский сочельник Митрополит Исидор совершил Литургию и чин великого освящения воды
В Краснодаре волонтеры бесплатно накормили всех нуждающихся
Парад Дедов Морозов прошел в Краснодаре
Инаугурация нового мэра Евгения Первышова прошла в Краснодаре
«Краснодар» вырвал победу над «Зенитом»
События
19 Января 2017
Крещенские купания прошли на Кубани
19 Января 2017
«Локомотив- Кубань» разгромил испанскую «Фуэнлабраду»
18 Января 2017
В Крещенский сочельник Митрополит Исидор совершил Литургию и чин великого освящения воды в храме иконы Божьей матери
14 Января 2017
В Краснодаре волонтеры бесплатно накормили всех нуждающихся
1 Января 2017
17 км в честь наступления 2017 года пробежали краснодарцы
19 Декабря 2016
Парад Дедов Морозов прошел в Краснодаре
16 Декабря 2016
«Смысловые галлюцинации» в Краснодаре
15 Декабря 2016
Лига чемпионов по женскому волейболу:"Динамо" - "Волеро"