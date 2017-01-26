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Живая Кубань
Интернет-дневник Краснодарского края
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События
На Кубани ожидаются морозы до -25 градусов
Шойгу родился в семье Путина
Российские кошки и собаки могут остаться без еды
В Краснодарском крае прогнозируется снег и туман
В Новороссийске откроют приют для бездомных животных
Обувь со жвачкой выставят напоказ в Сочи
Новости
21:45
Звезда «Универа» залезла в ванну с шампанским в Краснодаре
21:40
Российским школьникам расширят ГИА
20:30
Штрафовать за несанкционированный экстрим на снегу предлагает Госдума
19:30
На Кубани ожидаются морозы до -25 градусов
17:40
Принцессу Диану увековечат в памятнике
16:14
Аэропорт Сочи возобновил свою работу
15:32
Снегопад не помешал спокойной жизни сочинцев
14:43
Шойгу родился в семье Путина
13:34
С огнестрельным ранением лица поступил в больницу Краснодара мужчина
13:15
В аэропорту Сочи отменяют рейсы из-за снегопада
12:24
Пожар на рынке произошел сегодня утром в Новороссийске
11:40
Шакалы атаковали жителей Тихорецкого района
10:36
Двое парней угнали автомобиль с помощью автопогрузчика в Динском районе.
09:40
Снег, туман и слабая видимость ожидаются на дорогах Сочи сегодня
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Барби стала игрушкой для взрослых
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Станет ли 2017 Годом российских курортов?
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Новости партнеров
26 Января 2017
«Ростелеком» подключает по оптике первых жителей малоэтажных домов в республике Адыгея
25 Января 2017
В Сочи состоится полуфинал турнира по настольному хоккею на кубок «Ростелекома»
20 Января 2017
В Краснодаре состоялась открытая встреча губернатора края Вениамина Кондратьева с вице-президентом «Ростелекома» Александром Шипулиным
19 Января 2017
Грузоперевозки в Краснодаре от газели до фуры
27 Декабря 2016
Комедийный хит СТС «Отель Элеон» получит продолжение
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Барби стала игрушкой для взрослых
Крещенские купания прошли на Кубани
«Локомотив- Кубань» разгромил испанскую «Фуэнлабраду»
В Крещенский сочельник Митрополит Исидор совершил Литургию и чин великого освящения воды
В Краснодаре волонтеры бесплатно накормили всех нуждающихся
Парад Дедов Морозов прошел в Краснодаре
Инаугурация нового мэра Евгения Первышова прошла в Краснодаре
«Краснодар» вырвал победу над «Зенитом»
События
19 Января 2017
Крещенские купания прошли на Кубани
19 Января 2017
«Локомотив- Кубань» разгромил испанскую «Фуэнлабраду»
18 Января 2017
В Крещенский сочельник Митрополит Исидор совершил Литургию и чин великого освящения воды в храме иконы Божьей матери
14 Января 2017
В Краснодаре волонтеры бесплатно накормили всех нуждающихся
1 Января 2017
17 км в честь наступления 2017 года пробежали краснодарцы
19 Декабря 2016
Парад Дедов Морозов прошел в Краснодаре
16 Декабря 2016
«Смысловые галлюцинации» в Краснодаре
15 Декабря 2016
Лига чемпионов по женскому волейболу:"Динамо" - "Волеро"