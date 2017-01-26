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Живая Кубань
Интернет-дневник Краснодарского края
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События
В центре Краснодара отключат отопление в домах
ВИДЕО: В Сочи проходит фестиваль «Барабаны мира»
Кубань вошла в тройку самых аварийных регионов России
Кубанский школьник погиб из-за несчастной любви
Иномарка насмерть сбила женщину в Краснодаре
Дорогу в Темрюкском районе восстановят по суду
Новости
20:20
На Кубань надвигается резкое похолодание
19:00
Житель Анапы бросился на начальника с ножом
18:12
В центре Краснодара отключат отопление в домах
17:43
ВИДЕО: В Сочи проходит фестиваль «Барабаны мира»
17:16
Кубань вошла в тройку самых аварийных регионов России
16:18
Кубанский школьник погиб из-за несчастной любви
16:09
Иномарка насмерть сбила женщину в Краснодаре
15:22
Изменится график и маршрут электричек «Краснодар-Новороссийск»
15:00
Жительница Анапы спрятала ворованные стройматериалы в детской коляске
14:32
Восьмиклассника нашли в петле в Выселковском районе
14:12
На Кубани убийца бросил труп мужчины под поезд
13:01
Дорогу в Темрюкском районе восстановят по суду
11:53
Зоозащитники предлагают ввести должность Уполномоченного по защите животных
10:36
Заброшенные чайные плантации поменяют владельцев в Сочи
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Уступите дорогу для жизни
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Новости партнеров
26 Января 2017
«Ростелеком» подключает по оптике первых жителей малоэтажных домов в республике Адыгея
25 Января 2017
В Сочи состоится полуфинал турнира по настольному хоккею на кубок «Ростелекома»
20 Января 2017
В Краснодаре состоялась открытая встреча губернатора края Вениамина Кондратьева с вице-президентом «Ростелекома» Александром Шипулиным
19 Января 2017
Грузоперевозки в Краснодаре от газели до фуры
27 Декабря 2016
Комедийный хит СТС «Отель Элеон» получит продолжение
Все новости
Пикет жителей ЖК «Большая Восточно-Кругликовская» против незаконной парковки
"Локомотив-Кубань" уступил "Гран Канарии" в Еврокубке
Барби стала игрушкой для взрослых
Крещенские купания прошли на Кубани
«Локомотив- Кубань» разгромил испанскую «Фуэнлабраду»
В Крещенский сочельник Митрополит Исидор совершил Литургию и чин великого освящения воды
В Краснодаре волонтеры бесплатно накормили всех нуждающихся
Парад Дедов Морозов прошел в Краснодаре
События
4 Февраля 2017
Пикет жителей ЖК «Большая Восточно-Кругликовская» против незаконной парковки
1 Февраля 2017
"Локомотив-Кубань" уступил "Гран Канарии" в Еврокубке
19 Января 2017
Крещенские купания прошли на Кубани
19 Января 2017
«Локомотив- Кубань» разгромил испанскую «Фуэнлабраду»
18 Января 2017
В Крещенский сочельник Митрополит Исидор совершил Литургию и чин великого освящения воды в храме иконы Божьей матери
14 Января 2017
В Краснодаре волонтеры бесплатно накормили всех нуждающихся
1 Января 2017
17 км в честь наступления 2017 года пробежали краснодарцы
19 Декабря 2016
Парад Дедов Морозов прошел в Краснодаре
новости