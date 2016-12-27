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Живая Кубань
Интернет-дневник Краснодарского края
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"Живая Кубань" поздравляет жителей края с Новым годом
В Краснодаре мужчину спасли от падения с 14 этажа
В Краснодаре сгорела квартира в Юбилейном микрорайоне
Движение автомобилей будет временно ограничено в районе Театральной площади Краснодара
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"Живая Кубань" поздравляет жителей края с Новым годом
31.12.
Жительница Краснодара ищет свидетелей ночного ДТП
31.12.
На кубанской трассе перевернулась иномарка
31.12.
Пьяный водитель джипа протаранил троллейбус в Краснодаре
31.12.
В горах Кубани по-прежнему небезопасно
31.12.
В Краснодаре мужчину спасли от падения с 14 этажа
31.12.
В честь Магомеда Нурбагандова назовут улицу в Краснодаре
31.12.
В Сочи без воды остались 4,5 тыс. человек из-за аварии
31.12.
МЧС призывает жителей Кубани помнить о безопасности
31.12.
В Краснодаре сгорела квартира в Юбилейном микрорайоне
31.12.
В Краснодаре сгорела дотла припаркованная иномарка
31.12.
Лихач на LADA насмерть сбил двух пешеходов в Новокубанском районе
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19 Декабря 2016
Парад Дедов Морозов прошел в Краснодаре
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«Смысловые галлюцинации» в Краснодаре
15 Декабря 2016
Лига чемпионов по женскому волейболу:"Динамо" - "Волеро"
9 Декабря 2016
Инаугурация нового мэра Евгения Первышова прошла в Краснодаре
28 Ноября 2016
«Краснодар» — «Зенит»: фотообзор матча
20 Ноября 2016
Московская рок-группа 7Б дала концерт в Краснодаре
14 Ноября 2016
Работники обанкротившегося завода «Седин» провели народный сход
13 Ноября 2016
KRASNODAR FASHION WEEK 2016: день третий